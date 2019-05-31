İSTANBUL- (Havadan görüntülerle) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Görüntü dökümü -------------------------------- -HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE -Otogardan genel ve detaylar -Peronlardan görüntü -Firma yetkilisi, otobüs şoförü ve vatandaşla röportaj -İBB ekiplerinden detaylar -Vatandaşlara hediye veren İBB çalışanları -Otogarın havadan görüntüsü

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Pedofili içerikli kitabın yazarı ve yayınevi sahibi için istenen ceza belli oldu