Bacıoğlu: Albatros Parkı'nın millet bahçesi olarak değerlendirilmesini istiyoruz - Son Dakika

AK Parti İBB Meclis Üyesi Hasan Bacıoğlu, yıllardır tartışma konusu olan Albatros parkının yeşil alan olarak onaylandığını ifade ederek, "Burasının bir millet bahçesi olarak değerlendirilmesini istiyoruz" dedi.CHP'li Büyükçekmece Belediyesi tarafından imara açılması istenen Albatros Parkı 'nın imar değişiklik planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Meclisi'nde AK Parti ve MHP grubu tarafından kabul edilmeyerek, yeşil alanın tamamı park olarak tescillendi.

"TEKRAR İMARA AÇILMASI NOKTASINDA MECLİSE İADE ETTİ"AK Parti İBB Meclis Üyesi Hasan Bacıoğlu parkta yaptığı açıklamada, "Burasının bir millet bahçesi olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı ise, bu konunun tekrar imara açılması noktasında meclise iade etti. Esasında Büyükçekmece ve İstanbul halkının beklemediği bir iade kararıydı. Bu iade kararı, ısrar kararı tekrar büyükşehir meclisine geldi fakat yine Ak Parti'nin 'evet' oylarıyla, CHP'nin 'hayır' oylarına karşılık burası bir yeşil alan olarak onaylandı ve planlara işlendi. Büyükçekmeceli vatandaşlarımıza bu yeşil alan hayırlı olsun diyoruz" diye konuştu.

"TOPLANMA ALANI CİDDİ BİR EKSİKLİKTİ" Bölge halkının Albatros kararına sevindiğini aktaran Bacıoğlu, "Bölge halkı buranın yeşil alan olarak kalmasını arzu ediyordu. Bu alanın yeşil alan olmasıyla birlikte, Büyükçekmece'nin sahil kısmında iki tane mahalle var; Fatih ve Atatürk mahallesi. Bu alanda Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine baktığımız zaman, deprem anında insanların toplanacağı bir toplanma alanı resmi olarak gözükmüyor. Kararın içinde buranın deprem anında kullanılması da var. Bu ciddi bir eksiklikti. Bu kararla beraber bu eksiklik giderilmiş oldu" şeklinde konuştu.Çevre sakinleri de alanın park olarak kalmasından memnun olduklarını dile getirdi.

- İstanbul