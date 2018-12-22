İstanbul - (Havadan Görüntülerle) Çamlıca Camii'nde Sona Doğru

2013 yılında temelleri atılan Çamlıca Camii'nde sona gelindi.

2013 yılında temelleri atılan Çamlıca Camii'nde sona gelindi. Yüzde 99'u tamamlanan camide 100 dönümlük alanda peyzaj çalışmaları sürüyor. Dev camide vatandaşların kullanımı için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör de yerlerine yerleştirildi. Aynı anda yüzlerce işçinin çalıştığı, ses ve ışık sistemlerinin testlerinin sürdüğü Çamlıca Caminin 2019 yılının ilk aylarında açılışa hazır olması planlanıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camii'nde artık sona gelindi. Caminin şu anda yüzde 99'u tamamlandı. Şantiye de şu anda peyzaj çalışmalarına ağırlık verilmiş durumda. Çamlıca Camii'nin çevresinde toplam 100 dönümlük arazide süren peyzaj çalışmalarında yüzlerce ağaç dikildi. Havuzlar ve şelalelerle süslenecek Çamlıca Camii çevresinde vatandaşlar için oturma alanları da bulunacak.



Çamlıca Camii külliyesinde vatandaşların rahat hareket etmeleri için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör de yerlerine yerleştirildi. Yürüyen merdivenlerin camiye yaya olarak gelen vatandaşları rahatlıkla caminin içine ulaşmalarını sağladığı belirtildi. Asansörleri kullanan vatandaşların ise otoparktan direkt caminin içine ulaşabildikleri belirtildi.



17 BİN METREKARE HALI SERİLDİ



Caminin içinde 17 bin metrekarelik alan deseni Çamlıca Camii için tasarlanan özel yapım halı ile kaplandı. Halının altında elektrikli ısıtma sistemi bulunuyor.



7 TON AĞIRLIĞINDA AVİZESİ VAR



Bu arada daha önceden Çamlıca Camii'nin dev kubbesinin altına yerleştirilen 7 ton ağırlığında 3 kattan oluşan dev avize ise testleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. İç içe geçmiş halkalar şeklinde olan dev avizenin en geniş bölümü 32 metre çapında, diğer halkalar ise 24 ve 16 metre çapında. Camide ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha bulunuyor.



"YÜZDÜK YÜZDÜK KUYRUĞUNA GELDİK"



İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 5,5 yıldır devam eden çalışmalarda 500 bin metrekarelik bir alan içinde 200 bin metrekaresi kapalı alanda betonarme inşaat çalışması yaptık. Şu anda caminin içine halı serme işlemini bitirdik. Şu anda ses, ışık ve ısıtma sistemi testlerinde de sona yaklaşıyoruz. Cami çevresinde 100 dönümlük alanda peyzaj çalışmaları sürüyor. 2019 yılının ilk ayında caminin tüm bölümleri hizmete hazır olacak" dedi.



CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİ



En büyük cami kompleksi olacak Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor. Çamlıca camisi, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. Çamlıca cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Çamlıca Camii bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlandı.



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-Caminin içinden ve dışından görüntüler - İstanbul

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