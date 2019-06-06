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İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)  EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

1 saat önce

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHABayramın 3'üncü gününde de Eminönü'nde yoğunluk yaşandı.

İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)  EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU, System.String[]

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL/ İstanbul DHA
Bayramın 3'üncü  gününde de Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar taştı. İstanbullular bayramın son günün de de kendilerini dışarı attı. İstanbulluların ziyaretlerinde tercih ettikleri yerlerden biri olan Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü iskelesi doldu taştı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar ulaştı.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan yoğunluk görünüleri
-Tramvay istasyonundaki kalabalık
-Vapurlardaki kalabalık
-Genel ve detaylar


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:54 Kaynak: DHA
İstanbul, Eminönü, Güncel
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