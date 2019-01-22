İstanbul- (Havadan Görüntülerle) Esenyurt'ta Tır Bariyerlere Çarptı, Trafik Aksıyor (2)
57 dakika önce
Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda TIR bariyerlere çarptı.
Esenyurt
Haramidere TEM bağlantı yolunda TIR bariyerlere çarptı. Kazada TIR sürücüsü hafif yaralanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza saat 13.30 sıralarında Haramidere TEM bağlantı yolunda gişeler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsa Özbay
kullandığı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR bariyere çarptı. Kaza sonrasında bölgede yoğun trafik oluştu. Hafif yaralanan TIR sürücüsüne ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Kaza nedeniyle oluşan trafik havadan da görüntülendi.
Görüntü dökümü:
-----------------
-HAVADAN GÖRÜNTÜLER
-TIR'ın görüntüsü
-Uzun araç kuyrukları
-Sürücünün görüntüsü
-Genel ve detaylar - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:44 Kaynak: DHA
Seyir Halindeki Otomobilde 12 Kişinin Yolculuk Yaptığını Görenler Şaşkına Döndü
20 Kişilik Asansörde 22 Kişi, 35 Dakika Boyunca Mahsur Kaldı
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı Şarja Benzetti
Son Seçimde AK Parti'nin Aldığı Oyu Bilen Anket Şirketi, İstanbul İçin Araştırma Yaptı