Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Havadan Görüntülerle) Hadımköy'de Kimyasal Fabrikasında Yangın (3)

İstanbul - (Havadan Görüntülerle) Hadımköy'de Kimyasal Fabrikasında Yangın (3)

45 dakika önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - Taylan ERGÜN- İstanbul DHAHadımköy'de bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı.

İstanbul - (Havadan Görüntülerle) Hadımköy'de Kimyasal Fabrikasında Yangın (3), System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN - Taylan ERGÜN- İstanbul DHA

Hadımköy'de bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı.

Arnavutköy Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten 3 katlı bir fabrikada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "3 katlı yaklaşık 10 bin metrekare  alan üzerine kurulu bir kimyasal fabrikasındaki yangına; Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli ilçelerdinden 40 araç, 129 personel müdahale etmektedir. Yaralı veya can kaybı yoktur" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Havadan görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:06 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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