İstanbul- (Havadan Görüntülerle) - Haliç'te Yelkenli Battı

HALİÇ'te yelkenli bir tekne battı.

HALİÇ'te yelkenli bir tekne battı. Teknede bulunan iki kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.



Haliç'te 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknenin battığını görenler hemen polise haber verdi. Yarısı suyun altında kalan teknenin üstünde bekleyen 2 kişi kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi tarafından kurtarıldı. Bir süre deniz polisinin botunda bekleyen 2 kişi, arkadaşlarının botuyla batan yelkenli teknenin yanına geldi. Teknenin etrafında güvenlik önlemi alan deniz polisi bir bölümü su altındaki tekneyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat sonra halatla deniz polisinin teknesine bağlanan yelkenli düzeltilerek kıyaya çekildi. Yelkenliden kurtarılan iki kişi de arkadaşlarının botuna binerek kıyıya götürüldü.



Görüntü Dökümü:



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-Deniz polisi tarafından kurtarılan iki kişinin görüntüsü



-Olay yerindeki deniz polisinin çalışmaları



-Botlarla olay yerine gelen kaza zedelerin arkadaşları



-Kurtarılan iki kişinin arkadaşlarının botlarına binmesi



-Batan yelkenliyi kurtarmak için halat bağlanması



-Yelkenlinin düzeltilmesi



-Batan Yelkenli teknenin deniz polisi tarafından kıyıya çekilmesi



-Genel ve detaylar - İstanbul

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