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İstanbul- (Havadan Görüntülerle) - Haliç'te Yelkenli Battı

21 dakika önce

HALİÇ'te yelkenli bir tekne battı.

İstanbul- (Havadan Görüntülerle) - Haliç'te Yelkenli Battı, System.String[]
HALİÇ'te yelkenli bir tekne battı. Teknede bulunan iki kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Haliç'te 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknenin battığını görenler hemen polise haber verdi. Yarısı suyun altında kalan teknenin üstünde bekleyen 2 kişi kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi tarafından kurtarıldı. Bir süre deniz polisinin botunda bekleyen 2 kişi, arkadaşlarının botuyla batan yelkenli teknenin yanına geldi. Teknenin etrafında güvenlik önlemi alan deniz polisi bir bölümü su altındaki tekneyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat sonra halatla deniz polisinin teknesine bağlanan yelkenli düzeltilerek kıyaya çekildi. Yelkenliden kurtarılan iki kişi de arkadaşlarının botuna binerek kıyıya götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz polisi tarafından kurtarılan iki kişinin görüntüsü

-Olay yerindeki deniz polisinin çalışmaları

-Botlarla olay yerine gelen kaza zedelerin arkadaşları

-Kurtarılan iki kişinin arkadaşlarının botlarına binmesi

-Batan yelkenliyi kurtarmak için halat bağlanması

-Yelkenlinin düzeltilmesi

-Batan Yelkenli teknenin deniz polisi tarafından kıyıya çekilmesi

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:39 Kaynak: DHA

İstanbul, Haliç, Güncel
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