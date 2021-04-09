İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'den itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentin pek çok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hafta sonu alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar, kent genelindeki semt pazarları, market, manav ve balık tezgahlarını hareketlendirdi.

Alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar nedeniyle Eminönü'nden Karaköy ve Eyüpsultan yönlerinde araç ve yaya trafiği oluşurken, yerli ve yabancı turistler de tarihi mekanları ziyaret edip, alışveriş yaptı.

Pazar yerlerinde vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle belediyelere bağlı zabıta ekipleri, pazar girişinde vatandaşlara ateş ölçümü yaptı. Pazarda alışveriş yapan bazı vatandaşlar ve pazarcıların maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı gözlendi. Mesai saatinin bitmesiyle pazardaki kalabalık da arttı.

Toplu taşıma araçlarını kullananların sayısında da artış görülürken otobüs, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluştu. Özellikle Eminönü- Bağcılar tramvay hattındaki görevliler, vatandaşları sık sık maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, TEM'in hem Ankara hem de İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kaynaklanan trafik yoğunluğu, TEM Elmalı Kavşağı'na kadar devam etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Beykoz Kavacık'ta vatandaş yoğunluğu yaşandı. kısıtlama öncesi erzak alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, manav, market ve balık tezgahı gibi toplu alışveriş yapılan alanlarda yoğunluk oluşturdu. Beykoz içerisinde araç hareketliliği gözlenirken, ana yollara ulaşan tali yollarda da araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Kavacık ve TEM Ümraniye Otoyolu Ataşehir yönünde yer yer araç yoğunluğu yaşanırken, otoyola ulaşan bağlantı noktalarında da vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı.

Sarıyer'de ise İstinye Caddesi'nde çift yönlü, Maslak Büyükdere Caddesi'nde Beşiktaş yönüne doğru trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sahil kısmında bulunan kafelerde yoğunluk görülüyor. Vatandaşlar alışverişlerini yapmak için semt pazarlarında ve marketlerde hareketlilik oluşturdu.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 18.30 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.