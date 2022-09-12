İSTANBUL-(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILDI; TRAFİKTE YOĞUNLUK-2 - Son Dakika
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İSTANBUL-(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILDI; TRAFİKTE YOĞUNLUK-2

12.09.2022 08:15
İSTANBUL-(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILDI; TRAFİKTE YOĞUNLUK-2

İSTANBUL'da eğitimin başlamasına saatler kala trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

İSTANBUL'da eğitimin başlamasına saatler kala trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte saat 08.15 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 60'a yükseldi.

Okulların açılmasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın ilk iş günü saat 08.15 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 60 olarak belirtildi. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

- İstanbul

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İSTANBUL-İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILDI; TRAFİK YÜZDE 51 SEVİYESİNDE İSTANBUL-İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILDI; TRAFİK YÜZDE 51 SEVİYESİNDE Yeni eğitim öğretim döneminin bugün başlayacak olması dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı Yeni eğitim öğretim döneminin bugün başlayacak olması dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı
Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILDI; TRAFİKTE YOĞUNLUK-2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILDI; TRAFİKTE YOĞUNLUK-2 - Son Dakika
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