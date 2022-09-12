Okulların açılmasına saatler kala İstanbul 'da trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın ilk iş günü saat 08.15 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 60 olarak belirtildi. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILDI; TRAFİKTE YOĞUNLUK-2 - Son Dakika

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