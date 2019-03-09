İstanbul- (Havadan Görüntülerle) 'Mavi Vatan Tatbikatı'ndan Dönen Gemiler Boğaz'dan Geçti

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ- Çağatay KENARLI - Çağrı ÇALIŞKAN - Yılmaz BEZGİN - İsa ALMAÇALIR- İstanbul DHATürkiye'yi çevreleyen üç denizde gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı tamamlayan savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ- Çağatay KENARLI - Çağrı ÇALIŞKAN - Yılmaz BEZGİN - İsa ALMAÇALIR- İstanbul DHA



Türkiye'yi çevreleyen üç denizde gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı tamamlayan savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti.



3 denizde 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda Karadeniz'de görevli



TCG Barbaros, Oruçreis, Kemalreis, Yıldırım firkateynleri, Burgazada, milli gemi Bandırma korvetleri ve hücum botları ile denizaltılardan olan 11 Türk savaş gemi saat 10.00'da İstanbul Boğazı'na girdi. Peş peşe ilerleyen gemiler havadan da görüntülendi.



Gemiler, Beşiktaş sahilindeki Barbaros Hayrettin Paşa türbesinin önünden geçerken aynı anda selam tutarak, geleneksel denizci düdüğünü çaldı. Gemiler üslerine dönmek üzere Boğaz'dan çıktı.



Görüntü Dökümü:



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-Gemilerin 3. köprü altından geçişleri



-Boğazda ilerleyişleri (havadan görüntülerle)



-Beşiktaş'taki selamlamaları



-İlerleyişleri

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