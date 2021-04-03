(Havadan fotoğrafla) Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Marmara Denizi 'nden saat 09.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren Rus donanmasının 375 borda numaralı savaş gemisi Dmitry Rogachev'a boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botları eşlik etti. Rus gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında güvertede can yelekli askerlerin bekledikleri görüldü. Rus savaş gemisi Dmitry Rogachev, İstanbul Boğazı geçişini yaklaşık bir buçuk saatte tamamlayıp, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisi boğazdan geçerken havadan da görüntülendi.

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