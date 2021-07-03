İSTANBUL (Havadan görüntülerle) ŞİLE'DE YAĞMUR; DERELER TAŞTI, MAHALLE SULAR ALTINDA KALDI-2 - Son Dakika

Ali Kerem BENGİ/ ŞİLE'de yağmur sonrası dereler taştı. Çavuş Mahallesi'nde evler sular altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Su basan mahalle havadan görüntülendi.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Şile Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, taştı. Sel suları evlerde su baskınına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evlerinde mahsur kalan bazı kişileri kurtardı. Su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

----------------Su baskının yaşandığı mahallenin havadan görüntüleri-Su basan evler-Sel sularında yürüyenler-Röportajlar-Detaylar