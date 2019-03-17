İstanbul- (Havadan Görüntülerle) Silivri'de 2 Kişi Define Ararken Göçük Altında Kaldı (2)
18 dakika önce
Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı.
Silivri Gümüşyaka
Mahallesi'nde bir evin altında define aramak için tünel kazan 2 kişi göçük altında kaldı.
Olay yerine itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Olay yerine iş makinesi de getirilirken, ekiplerin 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
istanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Silivri Gümüşyaka Dağlalesi Sokak'ta kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 kişi 12 Mart'ta kazdıkları tünel içine girmiştir. Tünel içine giren kişilerden 2'si karbondioksit gazından zehirlendiği değerlendirilmekte olup ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır" deniydi.
Görüntü dökümü:
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HAVADAN GÖRÜNTÜ
-Kurtarma çalışmaları
-Çevreden detaylar
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-Caddesinin görüntüsü
- Jandarma
ekipleri
-İş makinesi
-Genel ve detaylar
* - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:20 Kaynak: DHA
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