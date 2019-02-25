İstanbul- (Havadan Görüntüyle) Başakşehir'de Okulun İstinat Duvarı Çöktü (1)
1 saat önce
Başakşehir'de bir okulun istinat duvarı çöktü.
Başakşehir'de bir okulun istinat duvarı çöktü.
Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan özel okul ile bir siteyi ayıran istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenilirken, özel okulun bahçesinde bulunan halı saha zarar gördü. İtfaiye ve polis ekibinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Yıkılan duvar
-Halı sahanın görüntüsü
-Alanın havadan görüntüleri - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:44 Kaynak: DHA
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