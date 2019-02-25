Son Dakika Haberleri: İstanbul- (Havadan Görüntüyle) Başakşehir'de Okulun İstinat Duvarı Çöktü (1)

İstanbul- (Havadan Görüntüyle) Başakşehir'de Okulun İstinat Duvarı Çöktü (1)

1 saat önce

Başakşehir'de bir okulun istinat duvarı çöktü.

İstanbul- (Havadan Görüntüyle) Başakşehir'de Okulun İstinat Duvarı Çöktü (1), System.String[]


Başakşehir'de bir okulun istinat duvarı çöktü.

Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan özel okul ile bir siteyi ayıran istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenilirken, özel okulun bahçesinde bulunan halı saha zarar gördü. İtfaiye ve polis ekibinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Yıkılan duvar

-Halı sahanın görüntüsü

-Alanın havadan görüntüleri - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:44 Kaynak: DHA

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