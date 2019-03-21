İstanbul - (Havadan Görüntüyle) Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası: 3 Yaralı (3)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Hüseyin COŞKUN - Zeki GÜNAL - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHABeyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Hüseyin COŞKUN - Zeki GÜNAL - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA



Beyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.



Kaza saat 10.00 sıralarında Beyazıt'ta meydana geldi. Özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yeşil alana da giren otobüs 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Olay gelen ambulanslarla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntüler



-Yaralılar



-Hasarlı araçlar



-Kaza yerinin havadan görüntüsü

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