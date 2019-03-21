İstanbul - (Havadan Görüntüyle) Beyazıt'ta Özel Halk Otobüsü Kazası: 3 Yaralı (3)
36 dakika önce
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Hüseyin COŞKUN - Zeki GÜNAL - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHABeyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Hüseyin COŞKUN - Zeki GÜNAL - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA
Beyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 10.00 sıralarında Beyazıt'ta meydana geldi. Özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yeşil alana da giren otobüs 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Olay gelen ambulanslarla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Görüntü Dökümü:
--------
-Olay yerinden görüntüler
-Yaralılar
-Hasarlı araçlar
-Kaza yerinin havadan görüntüsü
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:48 Kaynak: DHA
Son Dakika! İstanbul'da Halk Otobüsü Yayalara Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var
İstanbul Hava Sahasında Göç Alarmı Verildi
Son Dakika! Yunanistan'dan Ezber Bozan Açıklama: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var
ABD'li Yetkili Wheelbarger: F-35 Teslimatı Yakında Askıya Alınabilir