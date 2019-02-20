Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Havadan Görüntüyle) Büyükçekmece'de Patlama : 1 Ölü

İstanbul - (Havadan Görüntüyle) Büyükçekmece'de Patlama : 1 Ölü

10 dakika önce

Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - Çağatay KENARLI -İstanbul DHABüyükçekmece'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası bir kişi öldü.

İstanbul - (Havadan Görüntüyle) Büyükçekmece'de Patlama : 1 Ölü, System.String[]
Haber-Kamer: Alper KORKMAZ - Çağatay KENARLI -İstanbul DHA

Büyükçekmece'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası bir kişi öldü.

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi. Görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını ardından alevlerin yükseldiğini ifade ettiler.

Bu arada yangın anı ve yaşanan patlama çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Alevler

-Patlama anı

-İtfaiyenin müdahalesi

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ve polis

-Röportajlar

----------

EK GÖRÜNTÜ

Binanın havadan görüntüleri

DHA FEED

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:09 Kaynak: DHA

İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler İstanbul'da Rusya-Türkiye Medya Forumunun Detayları Görüşüldü

CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:19:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Havadan Görüntüyle) Büyükçekmece'de Patlama : 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]