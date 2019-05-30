İSTANBUL - (havadan görüntüyle) - ÇEKMEKÖY'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - ÇEKMEKÖY'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi'nde bulunan mobilya atölyesinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yoğun dumanın yükseldiği atölyedeki yangını yaptıkları müdahale sonucu söndürdü. Yoğun dumanın yükseldiği atölye havadan da görüntülendi. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan atölyenin görüntüsü

-İtfaiyenin çalışması

-Havadan görüntüyle yükselen yoğun duman

-Detaylar