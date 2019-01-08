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İstanbul - (Havadan Görüntüyle) - Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasında Bulunan İstinat Duvarı...

31 dakika önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHAEyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

İstanbul - (Havadan Görüntüyle) - Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasında Bulunan İstinat Duvarı..., System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken inceleme devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Havadan görüntüler

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:20 Kaynak: DHA

İstanbul, Devlet Hastanesi, Güncel
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