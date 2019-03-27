Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Havadan Görüntüyle) Fikirtepe'de 25 Katlı Binada Yangın (3)

İstanbul - (Havadan Görüntüyle) Fikirtepe'de 25 Katlı Binada Yangın (3)

36 dakika önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHAFikirtepe'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

İstanbul - (Havadan Görüntüyle) Fikirtepe'de 25 Katlı Binada Yangın (3), System.String[]
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA

Fikirtepe'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. 

Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki 25 katlı bir binanın bodrum katında elektrik kablolarında yangın çıktı. Binanın 3'üncü katına kadar sıçrayan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Duman yükselen binadaki yangın yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı. 

Görüntü Dökükmü:

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-Yangınla ilgili havadan görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:24 Kaynak: DHA

Fikirtepe, İstanbul, Güncel
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