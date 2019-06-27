İSTANBUL- (havadan görüntüyle) FSM'DE ÇALIŞMA: TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR (1)
1 saat önce
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu artmaya başladıFSM Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle gece, 4 şerit trafiğe kapatıldı.
Fatih Sultan Mehmet
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:46 Kaynak: DHA
(FSM) Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu artmaya başladı
FSM Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle gece, 4 şerit trafiğe kapatıldı. 52 gün sürecek çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprüdeki mevcut asfalt ekipler tarafından kazınıyor. Kazıma işlemi sona erdiğinde asfaltlama yapılacak. Çalışma nedeniyle öğleden sonra trafik yoğunluğu artmaya başladı. FSM'deki çalışma nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında kentteki yoğunluk yüzde 53 seviyesine ulaştı.
Görüntü dökümü:
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-Köprüde devam eden çalışmalar
-Havadan görüntü ile çalışmalar
- İstanbul
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