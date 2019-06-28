İSTANBUL- (havadan görüntüyle) FSM'DEKİ ÇALIŞMA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLUYOR
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Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHAFATİH Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları trafik yoğunluğuna yaşanıyor,FSM Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 2 gündür 4 şerit trafiğe kapalı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:18 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları trafik yoğunluğuna yaşanıyor,
FSM Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 2 gündür 4 şerit trafiğe kapalı. Çalışmalar kapsamında asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 18.00 sıralarında yüzde 56 olarak ölçüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Köprü girişinde oluşan trafik
-Havadan görüntüyle köprü ve çevresindeki yoğunluk
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