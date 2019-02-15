İstanbul - (Havadan Görüntüyle) Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor
20 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - Murat KORKMAZ- İstanbul DHAKadıköy Fikirtepe'de 13 katlı bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri yanıyor.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - Murat KORKMAZ- İstanbul DHA
Kadıköy Fikirtepe'de 13 katlı bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri yanıyor.
Yavuz sokakta bulunan inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği şantiye alanından zaman zaman patlama sesi geliyor. Dumanın etkilediği çevre sakinleri de zor anlar yaşadı. İtfaiyenin yangını söndürmek için çalışması devam ediyor
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-Yangının havadan görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:05 Kaynak: DHA
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Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor
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