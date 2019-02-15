Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Havadan Görüntüyle) Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor

İstanbul - (Havadan Görüntüyle) Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor

20 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - Murat KORKMAZ- İstanbul DHAKadıköy Fikirtepe'de 13 katlı bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri yanıyor.

İstanbul - (Havadan Görüntüyle) Kadıköy'de Şantiye Alanında İnşaat Malzemeleri Yanıyor, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - Murat KORKMAZ- İstanbul DHA

Kadıköy Fikirtepe'de 13 katlı bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri yanıyor.

Yavuz sokakta bulunan inşaat halindeki bir binanın bodrum katındaki inşaat malzemeleri henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği şantiye alanından zaman zaman patlama sesi geliyor. Dumanın etkilediği çevre sakinleri de zor anlar yaşadı. İtfaiyenin yangını söndürmek için çalışması devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-Yangının havadan görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:05 Kaynak: DHA

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