Son Dakika Haberleri: İstanbul -  (Havadan Görüntüyle)- Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı (2)

İstanbul -  (Havadan Görüntüyle)- Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı (2)

7 dakika önce

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHAKartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı.

İstanbul -  (Havadan Görüntüyle)- Kartal'da İkinci Binanın Yıkımına Başlandı (2), System.String[]
Haber-Kamera: Yılmaz  BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı,

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan Uzunlar apartmanın da yıkımına başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkımdan görüntüler

-Yıkımın havadan görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:37 Kaynak: DHA

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