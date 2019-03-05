İstanbul - (Havadan Görüntüyle)- Sultangazi'de Orman Yangını Söndürüldü
44 dakika önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHASultangazi'de çıkan orman yangını söndürüldü.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul
DHA Sultangazi
'de çıkan orman yangını söndürüldü.
Sultangazi Cebeci köyünde bulunan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangını kısa sürede söndürüldü. Yanan alanda bulunan bir kaplumbağa,
Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şaban Bekir Yazıcı
tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin soğutma çalışmasının sürdüğü alanda yangının çıkış nedeniyle ilgili de inceleme devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntüyle yanan alan
-Yangına müdahaleden görüntüler
-Kaplumbağanın kurtarılması
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:45 Kaynak: DHA
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