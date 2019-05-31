İSTANBUL - (havadan görüntüyle ) TAKSİM CAMİİ IŞIKLANDIRILDI
1 saat önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - KABA inşaatında sona yaklaşılan Taksim Camii ışıklandırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:41 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - KABA inşaatında sona yaklaşılan Taksim Camii ışıklandırıldı.
12 bin 574 metrekarelik arazisi, 61 metre yüksekliğindeki minareleri ve Osmanlı mimarisine atıf yapan kubbeleriyle Taksim silüetindeki yerini almaya hazırlanan Taksim Camii'nde sona yaklaşıldı. Temeli Şubat 2017'de atılan caminin kaba inşaatı tamamlanmak üzere. İnşaat alanında ışıklandılmasıyla birlikte caminin silüeti Taksim Meydanı'nda farklı bir boyutla görülüyor. Camideki son durum havadan da görüntülendi. 2019'un sonunda tamamlanması planlanan cami, sadece ibadet için kullanılmayacak. Konferans ve sergi salonlarıyla sosyal-kültürel bir etkinlik alanı da olacak. Cami 165 araçlık 3 katlı otoparkıyla, Taksim'deki otopark sıkıntısı da çözüm olacak.
Camii tamamlandığında içeride ve avluda 2 bin 570 kişi namaz kılabilecek.
Görüntü Dökümü:
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-Caminin gece çekilen havadan görüntüleri
-Caminin gündüz görüntüleri
-Detaylar
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