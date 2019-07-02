İSTANBUL - (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE) ÜSKÜDAR'DA YANGIN

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA

Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında saat 18.15'te yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın sırasında mahalle sakinleri büyük panik yaşandı. Alevler bir çok ilçeden görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yangının havadan görüntüleri

-Yangından görüntüler

-İtfaiyenin çalışması