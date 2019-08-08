Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI
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İSTANBUL- HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI

33 dakika önce

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAÇatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi.

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Çatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. Kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Büyükçekmece, Tepecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:30 Kaynak: DHA
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