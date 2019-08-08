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İSTANBUL- HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI

2 dakika önce

HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI(havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN/ İSTANBUL DHAÇatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi.

İSTANBUL- HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI, System.String[]
HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI(havadan görüntülerle)
Haber-Kamera: Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Çatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. Kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:01 Kaynak: DHA
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