İSTANBUL- HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI
2 dakika önce
HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI(havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN/ İSTANBUL DHAÇatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi.
HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ,7 YARALI(havadan görüntülerle) Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:01 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Çatalca Yolu, Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde Havaist servis otobüsü devrildi. Kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Erdoğan, Kaz Dağları için kurmaylarına talimat verdi: Gereğini yapın Havalimanı otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı Ekrem İmamoğlu, "Sana oy vermem" diyen teyzeyi ziyaret edince kahkaha tufanı koptu Türkiye'nin tepkisine rağmen Doğu Akdeniz'deki doğal gaz için aynı masada toplandılar