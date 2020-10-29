İstanbul Havalimanı 2. yaşını ve Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutluyor - Son Dakika

İstanbul Havalimanı 2. yaşını ve Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutluyor

29.10.2020 11:07

İstanbul Havalimanı'nda 2. yaş ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir arada yaşanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda 2. yaş ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu bir arada yaşanıyor.

Terminalin giriş bölümünde Cumhuriyet bandosu, marşlar çalarak alanda bulunan çalışan ve yolculara müzik ziyafeti sundu. Görevliler de yolculara Türk bayrağı dağıttı. Alanda bulunanlar daha sonra bando eşliğinde kortej oluşturarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Terminalin J-H kontuarı arasındaki "İSTANBUL" yazısının önünde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinden karelerin yer aldığı sergi yolcuların ve çalışanların beğenisine sunuldu.

Kutlamalar kapsamında biletli yolculara "Doğum günüm Cumhuriyet" temalı check-in zarfları dağıtıldı.

İstanbul'dan Karabağ'a gitmek için havaalanına gelen Azerbaycanlı İlhame Çınar, Türk bayrağını öperek, tören alanında gözyaşlarını tutamadı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Çınar, bugün Karabağ Laçin'deki köyünün Azerbaycan askerlerince Ermenistan ordusunun elinden alındığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti. Çınar, "Bugün 2 coşkuyu birden yaşıyorum. Ne mutlu Türküm diyene. Bayrakları, marşları görüp gözyaşlarıma hakim olamadım. Çok sevinçli ve gururluyum. Bu şanlı bayrağı, Kur'an-ı Kerim gibi mukaddes görürüm. Çünkü binlerce Türk bu bayrak için şehit düştü. Binlerce çocuğumuz babasız, kadınlarımız dul kaldı. Bu kutsal bayrak her zaman başımızın tacı olmalıdır. Bayramımızı tebrik ediyorum. Türklere zafer ve coşku yakışır" şeklinde konuştu.

Kutlamalar gün boyu devam edecek.

İstanbul Havalimanı 2. yaşını ve Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutluyor
İstanbul Havalimanı 2. yaşını ve Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutluyor
İstanbul Havalimanı 2. yaşını ve Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutluyor
İstanbul Havalimanı 2. yaşını ve Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutluyor

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet, İstanbul, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı 2. yaşını ve Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutluyor - Son Dakika

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