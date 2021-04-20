İstanbul Havalimanı, 23 Nisan'da "Çocuk ve Aile Dostu" havalimanı konseptini hayata geçiriyor - Son Dakika

İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Çocuk ve Aile Dostu" havalimanı konseptini hayata geçiriyor.

İGA'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Çocuk ve Aile Dostu' havalimanı konseptini hayata geçiriyor. 'Şimdi çocukların zamanı' sloganıyla başlanan ve online lansman için youtube linki ve saat bilgisi daha sonra duyurulacaktır."