Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya ulaştı
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İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya ulaştı

5 dakika önce

İstanbul Havalimanı'nda, 6 Nisan'daki büyük taşınmadan bugüne kadar 30 milyon yolcunun ağırlandığı belirtildi.

İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya ulaştı, System.String[]

İstanbul Havalimanı'nda, 6 Nisan'daki büyük taşınmadan bugüne kadar 30 milyon yolcunun ağırlandığı belirtildi.

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların benzersiz bir seyahat deneyimi yaşaması için durmadan çalışıldığı aktarıldı.

Paylaşımda, "Bugüne kadar ağırladığımız 30 milyon yolcumuza teşekkür ediyoruz. Birlikte nice güzel yolculuklara." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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