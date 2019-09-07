Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya ulaştı
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İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya ulaştı

52 dakika önce

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından bugüne kadar 30 milyon yolcu ağırladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya ulaştı, System.String[]

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından bugüne kadar 30 milyon yolcu ağırladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:35 
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