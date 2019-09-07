İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya ulaştı
52 dakika önce
İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından bugüne kadar 30 milyon yolcu ağırladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.
İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından bugüne kadar 30 milyon yolcu ağırladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:35
Diyarbakır Valiliğinden "kayyum" iddialarına yalanlama geldi Oyuncu Tuba Ünsal, annesi yanında vurulan küçük kıza sahip çıktı Ahmet Hakan'dan, İmamoğlu yorumu: 'Keşke kayyum atansa' diyordur FSM'de polis operasyon düzenledi, Edirne istikametinde trafik durdu