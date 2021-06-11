İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini bırakmadı - Son Dakika

İSTANBUL Havalimanı, dün gerçekleştirilen 686 sefer ile Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanı oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı da 503 seferle altıncı sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı, dün icra edilen 686 uçuşla Avrupa havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı, 640 uçuşla Frankfurt Havalimanı, 623 uçuşla Amsterdam havalimanları takip etti. Paris Charles de Gaulle Havalimanı 616 uçuşla dördüncü, 562 uçuşla Madrid Barajas Havalimanı beşinci, 503 uçuşla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı altıncı oldu.Rapora göre, 16 bin 777 uçuşun gerçekleştiği dün, 3 Eylül 2020'den bu yana en yoğun perşembe olarak kayıtlara geçti.