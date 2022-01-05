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İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde 14 bin 820 işlem yapıldı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde 14 bin 820 işlem yapıldı

05.01.2022 09:44
İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde 14 bin 820 işlem yapıldı

YARGI Reformu Strateji Belgesi ile 7/24 anlayışıyla adalet hizmeti verilen İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde, bugüne kadar 14 bin 820 adli işlem yapıldı.

YARGI Reformu Strateji Belgesi ile 7/24 anlayışıyla adalet hizmeti verilen İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde, bugüne kadar 14 bin 820 adli işlem yapıldı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hukuk güvenliğini ve adalete erişimi artırmak için 10 Şubat 2020 tarihinden itibaren İstanbul Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin birimi olarak açılan, 21'inci ve 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi ile 24 saat hizmet verilen İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde 14 bin 820 adli işlem yapıldı. Mahkemelerde, savcılık yakalama kararlarına ilişkin işlemler, kesinleşmiş kararların infazı ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor. Ayrıca havalimanında meydana gelen olaylara seri biçimde müdahale edilmesi ve delillerin toplanması, mağdurların şikayetinin hemen alınması imkanı sağlanıyor. Bu işlemlerin havaalanında yapılmasıyla yolcular, zaman kaybı yaşamıyor.

2022'DE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA AÇILACAKUygulamanın diğer havalimanlarına da kurulması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenilirken, özellikle yurt dışına çıkışların yoğun olduğu diğer havaalanlarında da hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde, 2022'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da adliye kurulacağının bilgisini vermişti.


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Gaziosmanpaşa Adliyesi, İstanbul Havalimanı, İstanbul, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde 14 bin 820 işlem yapıldı - Son Dakika
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