İstanbul Havalimanı Adliyesi, yolcuların yargısal sorunlarını çözmek için 7 gün 24 saat çalışıyor - Son Dakika

İstanbul Havalimanı Adliyesi, yurt içi veya dışına seyahat edecek yolculara yargı ile ilgili işlemlerini hızlı şekilde halledebilmeleri için 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan havalimanında 10 Şubat 2020'de hizmete açılan, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin bir birimi olan İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde, adli sorunlar yaşadığı için işlem yapılması gereken yolcuların problemleri hızlıca çözülüyor. Adliyede, 7 gün 24 saat hizmet sunularak, mağduriyetlerin önüne geçiliyor.

İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde hakkındaki işlemleri tamamlanarak uçuşlarına yetiştirilen yolcular memnuniyeti dile getiriyor.

Yolculardan Dr. Gökmen Öztürk, uçaktan inmesinin ardından polisler tarafından hakkındaki yakalama kararı nedeniyle İstanbul Havalimanı Adliyesi'ne getirildi.

Burada ifadesine başvurulan ve hakkındaki yakalama kararı kaldırılan cerrah Öztürk, sabah saatlerinde önemli bir ameliyatı olduğunu, bu sebeple operasyona yetişmesi gerektiğini ifade etti.

Öztürk, havalimanındaki adliye binası sayesinde sabah hastanedeki çok önemli bir operasyona yetişecek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Geceyi gözaltında geçirsem operasyona yetişemeyecektim. Çok önemli bir hizmet bu. Zaman açısından çok pratik bir uygulama. Hastamın da mağduriyeti giderilmiş oldu bu şekilde. Adli mağduriyet yaşayanlar için çok hızlı ve önemli bir hizmet. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

"Daha önce böyle bir uygulamaya rastlamadım"

Ülkesine gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Özbekistanlı Banu Hikmetkızı, pasaport kontrolünde mahkemede ifade vermesi gerektiğini öğrendiğini söyledi.

Hikmetkızı, Küçükçekmece'deki mahkemeye gitmesi gerekirken polisler tarafından İstanbul Havalimanı Adliyesi'ne getirildiğini kaydederek, "Beş dakika bile sürmeden ifademi vererek serbest kaldım. Oradaki mahkemeye gitsem asla yetişemezdim. Şimdi emniyet güçleri tarafından uçağıma yetişmek üzere ülkeme gidiyorum. Çok önemli bir hizmet. Daha önce böyle bir uygulamaya rastlamadım." dedi.

"Uçağımı kaçıracağımı düşündüm ama yanıldım"

Hakkındaki yakalama kararı nedeniyle polis eşliğinde adliyeye getirilen İranlı Vahid Kuçak'ın işlemleri yarım saatte tamamlanarak uçağa yetişmesi sağlandı.

Kuçak, İstanbul'dan Tahran'a gitmek için havalimanına geldiğini, pasaport kontrolünde adli bir problem nedeniyle polis ekipleriyle söz konusu adliyeye getirildiğini söyledi.

Yaklaşık yarım saatte problemin çözüldüğünü, sefer için vakti bulunduğunu, ülkesine gidecek uçağı kaçırmadığı için mutlu olduğunu belirterek, "İşlemler çok hızlı sonlandı. Ben adli işlemlerin çok daha uzun süreceğini ve uçağımı kaçıracağımı düşündüm ama yanıldım. Çok güzel ve anlamlı bir hizmet. Umarım diğer havalimanlarına da örnek olur." değerlendirmesinde bulundu.

Yolcular için büyük kolaylık

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin bir birimi olan İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde mahkemeler, 7 gün, 24 saat hizmet veriyor.

Mahkemelerde, savcılık yakalama kararlarına ilişkin işlemler, havalimanında işlenen suçların soruşturmaları, kesinleşmiş kararların infazı ve para cezalarına ilişkin işlemler yapılıyor. İşlemlerin havalimanında yapılıyor olması sayesinde yolcular, zaman kaybı yaşamıyor ve uçaklarını kaçırmıyor.

Daha önce seyahatleri için havalimanına gelenlerden hakkında adli işlem yapılması gerekenler, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne götürülüyordu. Gece adli işlemi olanlar ise ertesi gün sabah adliyeye çıkartılıyordu. Adliye hizmet birimlerinin belli bir saatten sonra hizmet vermemesi nedeniyle yaşanan gözaltıların böylece önüne geçilmiş oldu.

Havalimanında meydana gelen olaylara seri biçimde müdahale edilmesi ve delillerin toplanması, ayrıca mağdurların şikayetinin hemen alınması imkanı sağlandı.