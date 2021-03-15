İstanbul Havalimanı AOC yönetiminden İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Haktankaçmaz'a ziyaret - Son Dakika

Görüşme sonrasında yönetim kurulu üyeleri, Haktankaçmaz'a plaket takdim etti.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğinde gerçekleşen ziyarette, İstanbul Havalimanı AOC tarafından yürütülen faaliyetler ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

İstanbul Havalimanı AOC (Airline Operators Committee) yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz 'ı ziyaret etti.

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