İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE - Son Dakika
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İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

14.09.2022 22:12
İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayınlanan ağustos ayı raporuna göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 328 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayınlanan ağustos ayı raporuna göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 328 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL, Avrupa'daki havalimanlarına ilişkin olarak ağustos ayına ilişkin kapsamlı uçuş verilerini yayınladı. Buna göre İstanbul Havalimanı, ağustos ayında günlük ortalama bin 328 uçuş gerçekleştirerek Avrupa'daki en yoğun meydanlar sıralamasını zirvede tamamladı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), "EUROCONTROL tarafından yayınlanan Hava Trafik Operasyonları Raporu'na göre İstanbul Havalimanı, ağustos ayında da Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştur" ifadelerine yer verdi. İstanbul Havalimanı'nı bin 289 uçula Paris Charles de Gaulle Havalimanı ikinci sırada takip ederken, Amsterdam Schiphol Havalimanı ortalama bin 265 uçuşla üçüncü sırada, Antalya Havalimanı da belirtilen dönemde günlük ortalama 949 uçuş ile 7'inci sırada yer aldı.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE - Son Dakika

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