Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayınlanan ağustos ayı raporuna göre İstanbul Havalimanı , günlük ortalama bin 328 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE - Son Dakika

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