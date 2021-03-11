İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğü'ne atanan Sadık Sürücü'den Haktankaçmaz'a ziyaret - Son Dakika

İstanbul Havalimanı Başmüdürlüğü'ne atanan Sadık Sürücü'den Haktankaçmaz'a ziyaret
11.03.2021 20:15
DHMİ İstanbul Başmüdürü olarak atanan Sadık Sürücü, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.
DHMİ İstanbul Başmüdürü olarak atanan Sadık Sürücü, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz'ı ziyaret etti.
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nde gerçekleşen ziyarette, Haktankaçmaz, Sürücü'ye yeni görevinde başarılar diledi.
Görüşmede, DHMİ'nin mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde İstanbul Havalimanı'nda yapacağı çalışmalar değerlendirildi.
Son Dakika Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi