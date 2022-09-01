İstanbul Havalimanı çıkışında kaza, 1 kişi araçta sıkışarak yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Havalimanı çıkışında kaza, 1 kişi araçta sıkışarak yaralandı

01.09.2022 15:38
İstanbul Havalimanı çıkışında kaza, 1 kişi araçta sıkışarak yaralandı

İstanbul Havalimanı çıkışında navigasyona bakmak için yol kenarında duran otomobile vip taksi çarptı.

İstanbul Havalimanı çıkışında navigasyona bakmak için yol kenarında duran otomobile vip taksi çarptı. Çarpışma sonucunda VİP taksi olduğu yerde ters dönerken duran otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, 14.45 sıralarında İstanbul Havalimanı çıkışı Tayakadın Kavşağı mevkiinde meydana geldi. 35 AJP 216 plakalı otomobil sürücüsü İsmail Haşılcı, yok kenarında durarak nevigasyona bakmak istedi. Bu sırada aynı istikamette seyreden vip taksi, Haşılcı'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile taksi savrulurken, otomobil şoförü İsmail Haşılcı ise araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekiplerinin uzun süren kurtarma çalışmaları sonucunda yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, lüks araç takla attı 2 kişi yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza, lüks araç takla attı 2 kişi yaralandı Sakarya'da hırsızın kapısı açık otomobile camdan girip para çalması kamerada Sakarya'da hırsızın kapısı açık otomobile camdan girip para çalması kamerada
Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Havalimanı çıkışında kaza, 1 kişi araçta sıkışarak yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
15:10 Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı
14:55 Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
14:54 Maxi Gomez, Trabzonspor için geldi! Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe sözleri dikkat çekti
14:54 Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı
14:45 100 dolar çekmek isteyen kadının hesabına 10.5 milyon dolar geçti! Şirket hatayı aylar sonra fark etti
14:33 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 15:42:56. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı çıkışında kaza, 1 kişi araçta sıkışarak yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement