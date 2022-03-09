İstanbul Havalimanı D20 Karayolu'nda kar yağışı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı D20 Karayolu'nda kar yağışı

09.03.2022 11:56

Eyüpsultan Göktürk İstanbul Havalimanı yolu D20 Karayolu etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Eyüpsultan Göktürk İstanbul Havalimanı yolu D20 Karayolu etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

İstanbul'da meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışının etkisiyle Eyüpsultan Göktürk İstanbul Havalimanı yolu D20 Karayolu beyaza büründü.

Öte yandan Silivri'de seyir halinde olan bir sürücü, lapa lapa yağan kar yağışını cep telefonuyla kaydetti. Sürücü kar sevincini de, "Silivri'de anlık kar yağışı başlamıştır. Hey maşallah dikkatli olun. Hayırlı yolculuklar" sözleriyle dile getirdi. - İSTANBUL

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İstanbul Havalimanı, Eyüpsultan, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Havalimanı D20 Karayolu'nda kar yağışı - Son Dakika


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