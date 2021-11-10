İstanbul Havalimanı'da 09.05 - Son Dakika

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83'inci yıl dönümü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törende havalimanı çalışanları ve yolcular saygı duruşunda bulundu.

Törende havalimanındaki yolcular için Türkçe ve İngilizce anonslar yapılırken, terminal binası içerisine asılan Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresi önünde bir araya gelen havalimanı personeli saatler 09.05'i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.