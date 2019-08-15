Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi
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İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

1 saat önce

İstanbul Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi, System.String[]
İstanbul Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.
İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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