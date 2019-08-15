İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi
1 saat önce
İstanbul Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.
İstanbul
Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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