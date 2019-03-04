Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'dan 302 Bin 215 Kişi Uçtu

İstanbul Havalimanı'dan 302 Bin 215 Kişi Uçtu

1 saat önce

Açılışı 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve ilk tarifeli seferin 31 Ekim'de yapıldığı İstanbul Havalimanı'nı, bugüne kadar 302 bin 215 kişi kullandı.

İstanbul Havalimanı'dan 302 Bin 215 Kişi Uçtu, System.String[]
Açılışı 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve ilk tarifeli seferin 31 Ekim'de yapıldığı İstanbul Havalimanı'nı, bugüne kadar 302 bin 215 kişi kullandı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı açıklamada, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar İstanbul Havalimanı'nda 2 bin 406 sefer ile 302 bin 215 yolcumuzu ağırladık. 10 dış hat, 13 iç hat seferlerimiz ile İstanbul Havalimanı'ndan hem uçun hem büyük projeyi görün."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:08 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim, İstanbul, Güncel
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