İstanbul Havalimanı'dan 302 bin 215 kişi uçtu
31 dakika önce
İlk tarifeli seferin 31 Ekim'de yapıldığı İstanbul Havalimanı'nı, bugüne kadar 302 bin 215 kişi kullandı.
İlk tarifeli seferin 31 Ekim'de yapıldığı İstanbul
Havalimanı'nı, bugüne kadar 302 bin 215 kişi kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:00
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