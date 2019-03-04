Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'dan 302 bin 215 kişi uçtu

İstanbul Havalimanı'dan 302 bin 215 kişi uçtu

31 dakika önce

İlk tarifeli seferin 31 Ekim'de yapıldığı İstanbul Havalimanı'nı, bugüne kadar 302 bin 215 kişi kullandı.

İstanbul Havalimanı'dan 302 bin 215 kişi uçtu, System.String[]
İlk tarifeli seferin 31 Ekim'de yapıldığı İstanbul Havalimanı'nı, bugüne kadar 302 bin 215 kişi kullandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:00 

İstanbul, Ekonomi
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