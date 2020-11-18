İstanbul Havalimanı "Dijital dönüşümde Avrupa'nın en iyisi" ödülünü kazandı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı "Dijital dönüşümde Avrupa'nın en iyisi" ödülünü kazandı

18.11.2020 10:35
İstanbul Havalimanı

Enver ALAS / İSTANBUL,DHA İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen "16th ACI Europe Awards" kapsamında, "Dijital Dönüşümde Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

Enver ALAS/ İSTANBUL, DHA İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen "16th ACI Europe Awards" kapsamında, "Dijital Dönüşümde Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük kapısı İstanbul Havalimanı, kazandığı uluslararası ödüllere bir yenisini daha ekledi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapılan yazılı açıklamada, ACI tarafından düzenlenen "16th  ACI Europe Awards" kapsamında, "Dijital Dönüşüm" (Best European Airport Award - for digital transformation) kategorisinde en iyi havalimanı ödülüne İstanbul Havalimanı'nın layık görüldüğü belirtildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün online olarak gerçekleşen tören ile ödülün İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya takdim edildiği kaydedildi.

DİJİTALLEŞMEDE  LİDER

Açıklamada, Türkiye'nin en akıllı havalimanı konumunda olan İstanbul Havalimanı'nın yolcularına sunduğu standart havalimanı hizmetlerinin yanı sıra mobilite eksenli, yenilikçi teknolojik hizmetleri ile farklılaştığı, halen yolculara sağlanan e-pasaport, akıllı çeviri hizmeti, mobil uygulama, akıllı otopark, 5G, akıllı güvenlik, akıllı robot gibi önemli dijital hizmetlerle, Türkiye adına 'teknolojik değer' üretildiği vurgulandı.

"DİJİTALLEŞME VE TEKNOLOJİYİ, İSTANBUL HAVALİMANI'NIN TAM KALBİNE YERLEŞTİRDİK"İstanbul Havalimanı'nın dijital dönüşüm dalında Avrupa'nın En İyi Havalimanı ödülünü  kazanmasına ilişkin yapılan açıklamada, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun görüşlerine de yer verildi.Samsunlu, "Öncelikle şunun altını çizmek isterim ki, yolcularımızın bizden en önemli talebi, dijital seyahat deneyimini yaşamak. Biz de bu talebi dikkate alarak, ilk günden bu yana dijitalleşme ve teknolojiyi İstanbul Havalimanı'nın tam kalbine yerleştirdik. Bu doğrultuda, SESAR (Single European Sky ATM Research) vizyonuyla eşleşen ve teknolojinin geniş imkanlarından yararlanarak sunduğumuz akıllı çözümler sayesinde İstanbul Havalimanı'nda yolcularımıza benzersiz bir dijital seyahat deneyimi yaşatabiliyoruz. Yakın gelecekte dijital entegrasyondaki hızımızı katlayarak, havalimanı işletmeciliğini 'teknolojik işletmecilik' noktasına taşımak başlıca hedefimiz. Bu sürecin ilk ayağı dijital cüzdan uygulaması olacak. Bu uygulamayı 'İst-buy' isminde bir ticari platform takip edecek. Bu platforma havalimanının 'pazar alanı' diyebiliriz. Havalimanımız içindeki tüm mağazalarımız burada kendi ürünlerini pazarlama imkanı bulacak. İstanbul Havalimanı'nda 6 ay içinde hayata geçmesi planlanan en iddialı teknolojik uygulama ise biometri yani yüz verisiyle yolculuk ve alışveriş imkanı olacak. Uygulama ile yolcunun bileti, pasaportu ve dijital biometrik verisi İstanbul Havalimanı mobil uygulaması üzerinden eşleştirilecek. Ayrıca, 'akıllı havalimanı' konseptiyle çıktığımız yolda yapay zeka destekli akıllı sohbet sistemi projemiz sayesinde yolcularımıza havalimanımızda anlık bilgilendirmeler yaparak, 7 gün 24 saat destek imkanına kavuşacağız. İlk günden bu yana yapay zekayı iş süreçlerimizin her noktasında kullanarak, verimliliği sürekli artırmayı hedefledik. Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisiyle, takip mekanizmalarını da havalimanımızda hayata geçirmiş durumdayız. Akıllı, sürdürülebilir ve insan odaklı bir havalimanı olarak başarının, öncelikle yolcu memnuniyetinden geçtiğine yürekten inanıyorum. Bu memnuniyeti sürdürülebilir kılmak da dijital dünyanın bize sunduğu olanakları, zaman zaman hayal gücümüzün de ötesine taşıyarak, doğru ve etkin kullanabilmekten geçiyor. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen "16th ACI Europe Awardsö programı kapsamında, 'Dijital Dönüşüm Ödülü'ne layık görülmemiz, hedeflerimize yürürken doğru rotada ilerlediğimizin de somut bir kanıtı, heyecan verici bir göstergesi oldu.  İGA olarak, henüz tasarım aşamasında dijital altyapısını en ileri teknolojilerle kurguladığımız İstanbul Havalimanı'nın, 'Akıllı Havalimanı' konseptiyle dünyaya öncü ve örnek olması yönündeki çalışmalarımızı, bundan sonra da var gücümüzle sürdüreceğiz."

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜNE HER ZAMAN İNANDIK"

İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul da "Ülkemize böylesine anlamlı bir ödülü kazandırmış olmanın gurur ve heyecanını taşıyoruz. Dijital dönüşümün gücüne her zaman inandık. Akıllı bir havalimanı tasarlayarak teknolojik değişimlere en hızlı adapte olacak, dijital dönüşümün öncüsü olacak bir strateji ile yaklaştık. Yapay zekayı iş süreçlerimizin her noktasında kullanarak verimliliği sürekli artırmayı hedefledik. Yapay zeka aracılığıyla check-in bölgesi, tuvalet ve ibadethanelerde yoğunluk kontrolü yapabiliyoruz. Sensörlerle beraber havalimanının neresinde ne kadar yoğunluk var bunu görebiliyor, ekip ve kaynak yönetimini buna göre yapabiliyoruz. Havalimanımızı, rekor seviyede donanımla teknolojik anlamda en üst noktaya taşıdık. Neticesinde de dijital dönüşüm alanında Avrupa'nın en iyisi olduğumuzu tescilleyen bu ödüle uzandık, gururluyuz" ifadelerini kullandı.


İstanbul Havalimanı Dijital dönüşümde Avrupa'nın en iyisi ödülünü kazandı
İstanbul Havalimanı Dijital dönüşümde Avrupa'nın en iyisi ödülünü kazandı
İstanbul Havalimanı Dijital dönüşümde Avrupa'nın en iyisi ödülünü kazandı
İstanbul Havalimanı Dijital dönüşümde Avrupa'nın en iyisi ödülünü kazandı

Uluslararası Havalimanları Konseyi, İstanbul, Dönüşüm, Europe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı 'Dijital dönüşümde Avrupa'nın en iyisi' ödülünü kazandı - Son Dakika


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