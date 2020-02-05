İstanbul Havalimanı dünya ikincisi oldu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı dünya ikincisi oldu

6 saat önce

İstanbul Havalimanı Aralık ayında, dünyada en fazla yolcuya ev sahipliği yapan 14'üncü havalimanı olurken yolcu sayısındaki yüzde 8.4'lük artışla dünya genelinde en fazla gelişme kaydeden 2'inci havalimanı oldu.

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İstanbul Havalimanı Aralık ayında, dünyada en fazla yolcuya ev sahipliği yapan 14'üncü havalimanı olurken yolcu sayısındaki yüzde 8.4'lük artışla dünya genelinde en fazla gelişme kaydeden 2'inci havalimanı oldu.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Aralık ayı verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Aralık ayında, dünyada en fazla yolcuya ev sahipliği yapan 14'üncü havalimanı olurken yolcu sayısındaki yüzde 8.4'lük artışla dünya genelinde en fazla gelişme kaydeden 2. havalimanı oldu.

SHGM'nin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İstanbul Havalimanı Aralık ayında dünyada en fazla yolcuya ev sahipliği yapan 14. havalimanı olurken, yolcu sayısındaki yüzde 8.4'lük artış ile de dünya genelinde en fazla gelişme kaydeden 2. havalimanı oldu. Avrupa havalimanları içinde Londra Havalimanı yüzde 0.5, Paris Havalimanı yüzde 4.2, Frankfurt Havalimanı yüzde 1, Amsterdam Havalimanı ise yüzde 0.3 oranında yolcusunu arttırdı. Avrupa'nın en büyük 5 havalimanı içinde yolcusunu en çok arttıran İstanbul Havalimanı. Nisan 2019'da uçuşların başladığı İstanbul Havalimanı, Ağustos itibariyle 15. sıradan dünyanın en fazla yolcu taşıyan havalimanları listesine girmiştir. Eylül'de 15, Ekim'de 12, Kasım'da 11 sırada yer alarak, Atatürk Havalimanı'nın 2018'deki listedeki yerini muhafaza etmiştir."

"THY YOLCUSUNU DÜNYADA EN FAZLA ARTTIRAN 4. HAVAYOLU OLDU"

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) Aralık ayı verilerine dayandırılan açıklamada, THY'nin, dünyada en fazla yolcu taşıyan 15 havayolu içinde 14'üncü sırada yer aldığı belirtildi.

THY'nin yolcu sayısındaki artışa dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yolcu sayısındaki artış bakımından THY yüzde 7.1 büyüme ile yolcusunu dünyada en fazla artıran 4'üncü havayolu oldu. (Katar yüzde 17.7, Singapur yüzde 8.7, Çin yüzde 7.9). Katar, Singapur ve Çin Havayollarının bulunduğu Asya-Pasifik Bölgesi'nin hava taşımacılığından aldığı yüzde 32.9'luk pay göz önüne alındığında, THY rakiplerine oranla çok daha önemli bir başarıya imza atıyor. Dünya listesindeki Avrupalı taşıyıcılardan Lufthansa yüzde 2.8, Air France-KLM yüzde 1.6, Raynair yüzde 5, Britisih Airways yüzde 4.8 oranında yolcusunu artırırken, THY yüzde 7.1 artış ile Avrupa'da yolcusunu en fazla arttıran havayolu."

Türk Hava Yolları, İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
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