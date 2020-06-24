İstanbul Havalimanı, EASA "Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü İmzaladı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı, EASA "Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü İmzaladı

İstanbul Havalimanı, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) yayımladığı "Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü"nü imzalayan havalimanları arasına katıldı.

İstanbul Havalimanı, Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) yayımladığı "Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü"nü imzalayan havalimanları arasına katıldı.

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İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolcu deneyiminin yanı sıra henüz ilk yılında küresel HUB (aktarma havalimanı) olarak havacılık sektöründe yerini alan İstanbul Havalimanı, EASA tarafından yayınlanan 'Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzaladı.

Tüm şartları sağlayarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen "Havalimanı Pandemi Sertifikası"nı almaya hak kazanan İstanbul Havalimanı, imzaladığı "Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü" ile Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın belirlediği kriterlere göre koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri de tescillemiş oldu.

Avrupa'nın önemli havalimanları protokole imza attı

Avrupa genelinde uçuşların emniyetli bir şekilde düzenlenmesine zemin hazırlayacak Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'ne imza atanlar arasında Avrupa'nın önemli havalimanları yer alıyor. Fransa, İtalya, Almanya, Yunanistan, İngiltere, İspanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Avusturya, Romanya gibi ülkelerden havalimanlarının imzaladığı protokolü, Türkiye'den imzalayan ilk havalimanı İstanbul Havalimanı oldu.

EASA tarafından yayınlanan protokol, havalimanı ve havayolu işletmeleri ile havalimanı çalışanları, hizmet sağlayıcıları, mürettebatları ve yolcuları ilgilendiren bir dizi önlemler serisine yer veriyor.

Protokolde yer alan tedbirler arasında, sağlık emniyeti kapsamında fiziksel mesafe, el hijyeni, solunum görgü kuralları, yüz maskesi, sağlığı koruma destek paketi, temizlik ve dezenfeksiyon, sağlık raporu veya durumu, yolcu tarama kabinleri, azaltılmış mürettebat-yolcu etkileşimi, uçaktan yolcu indirme prosedürü gibi başlıklar dikkati çekiyor.

"Havacılık sektörü Kovid-19 kaynaklı krizi ancak birlikte aşabilir"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Kovid-19 salgını ile birlikte tüm havacılık sektörünü ilgilendiren sağlık emniyeti konusunda ortak kriterler belirlenmesinin önemine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"İstanbul Havalimanı'nda Kovid-19 sonrası ana amacımızı 'emniyetli ve hijyeni üst seviyede tutan bir seyahat' ilkesi olarak belirlemiştik. Havalimanında gereken tüm önlemleri üst seviyelerde aldık ve böylece uçuşlarımıza başladık. Ancak şu bir gerçek ki; havacılık sektörü Kovid-19 kaynaklı krizi ancak birlikte hareket ederek aşabilir. Türkiye olarak hazırız. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden de Havalimanı Pandemi Sertifikasyonumuzu aldık. Bu kapsamda EASA standartlarına rahat uyum sağlayacağız. Havacılık sektörünün içindeki hava yolu şirketlerinin, havalimanlarının ve bunlarla birlikte ülkelerin de uluslararası anlamda uçuşların yeniden eski düzenine kavuşabilmesi için birbirlerine ve yolculara güven sağlaması çok önemli. Herkesin aynı standardizasyonda önlem alması çok önemli. EASA tarafından yayınlanan Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü bu açıdan çok kıymetli. Dış hat yolcularımız, İstanbul Havalimanı'nı güvenle tercih edebilirler. Hijyen anlamında güvenli, sosyal açıdan da 'en mesafeli' havalimanı olarak; pandemi bitse bile ICAO, IATA, DSÖ gibi kuruluşların sağlık güvenliği açısından gerekli gördükleri uygulamalara devam edeceğiz. Bu bakımdan hijyenden asla ödün vermeyeceğiz. Bu yaklaşımla Türkiye'de sadece İstanbul Havalimanı'nın imzalamış olduğu Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nün çok önemli bir adım olduğunu vurgulamak istiyorum."

İGA'nın açıklamasında görüşlerine yer verilen Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı EASA Direktörü Patrick Ky da İstanbul Havalimanı'nın Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzalamasına ilişkin, "Havacılık sektörü doğası gereği uluslararası bir endüstridir. Kovid-19'un bu zamanlarında güvenli bir hava yolculuğu için tüm tarafların virüsün yayılmasını durdurmaya yönelik adımlar atması önem arz etmektedir. İstanbul Havalimanı'nın, Avrupa bölgesinin önemli bir aktarma merkezi olarak, protokolümüzü imzalaması ve yönergelerimizde belirtilen önlemleri uygulama sözü vermesi bizi çok memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı, EASA 'Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü İmzaladı - Son Dakika

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