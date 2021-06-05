İstanbul Havalimanı eski günlerine dönüyor

Pandemi süresince olumsuz etkilenen hava trafiği eski günlerine dönmeye başladı. Pandeminin ilk aylarında uçuş trafiğinin durduğu İstanbul Havalimanı 3 Haziran'da 686 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Eurocontrol verilerine göre, İstanbul Havalimanı, 1 Haziran 604 uçuş, 2 haziran 630 uçuş, 3 haziran 686 uçuşla birinci oldu. - İSTANBUL

Korona virüs salgını nedeniyle nedeniyle uzun süredir aksayan hava trafiği eski günlerine dönüyor. Eurocontrol verilerine göre İstanbul Havalimanı 3 Haziran'da 686 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

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