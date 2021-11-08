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Bakan Karaismailoğlu makinist koltuğuna geçti - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu makinist koltuğuna geçti

08.11.2021 13:14

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9 istasyonu bulunan 37,5 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşlerinin başladığını belirterek, "Hattımızı 2022'nin ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine açmayı hedefliyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9 istasyonu bulunan 37,5 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşlerinin başladığını belirterek, "Hattımızı 2022'nin ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine açmayı hedefliyoruz." dedi.

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında test sürüşleri başladı.

İlk test sürüşü öncesi düzenlenen törende konuşan Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik metro hattının, bölgedeki trafiği azaltacağını, vatandaşlara ve yabancı ziyaretçilere şehir ulaşımında rahat bir nefes aldıracağını söyledi.

İstanbul ile birlikte, ülke genelindeki 12 şehirde halkın hizmetindeki raylı sistem hatlarının toplam uzunluğunun 811,5 kilometreye ulaştığını, bu hatların 312 kilometresinin bakanlık tarafından inşa edildiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Bu hatlarımızın yanı sıra bakanlık olarak inşasını sürdürdüğümüz 14 ayrı raylı sistem projesinin uzunluğu 185 kilometreyi buluyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu, İstanbul'da bakanlık tarafından yapılan ve işletmeye açılan raylı sistem uzunluğunun 80 kilometre olduğunu, şu anda yapımı devam eden 7 ayrı raylı sistem hattının toplam uzunluğunun 103 kilometreye ulaştığını, bu hatlarla birlikte 259 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu 363 kilometreye çıkaracaklarını anlattı.

İstanbul'un toplu ulaşımında konforu ve hızı artırmanın peşinde olduklarını aktaran Karaismailoğlu, "İstanbullularımızın bozulan otobüsleri itmek zorunda kalmadığı bir toplu ulaşım sistemi inşası hedefindeyiz. Bu arzumuzun, sevdamızın bir sonucu olarak, gözbebeğimiz İstanbul'un raylı sistem ağının yarısını bakanlık olarak yapmış olacağız. Yaptığımız ve yapacağımız yeni projeler, İstanbul'un toplu taşıma sistemine nefes aldırmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

9 istasyonla hizmet verecek, Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak

Bakan Karaismailoğlu, bugün tren test sürüşü yapılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 9 istasyonu bulunduğunu ve 37,5 kilometre uzunluğa sahip olduğunu belirterek, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye ve İstanbul Havalimanı istasyonlarında ince iş ve çevre düzenlemelerinin yoğun şekilde sürdüğünü bildirdi.

"Günde 600 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan hattımızın an itibarıyla yüzde 96'sı tamamlandı." diyen Karaismailoğlu, havalimanının gelecekteki ihtiyaçlarını da dikkate alarak bu bölümde İstanbul Havalimanı, Terminal-2 ve Kargo Terminalleri olmak üzere üç ayrı istasyon tasarladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, bu metro hattıyla İstanbul ve Türkiye'ye birçok en ve ilk yaşattıklarını, rekorları altüst ettiklerini kaydederek, "Saatte 120 kilometreyle 'Türkiye'nin en hızlı metrosu' unvanına sahip olacak hattımız, aynı zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metromuzdur." diye konuştu.

Toplu taşıma ve raylı sistemlerde yerlilik oranını artırmaya devam ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, akıllı tünel konseptinin yer aldığı metro hattında ülkenin ilk yerli sinyalizasyon sisteminin bulunacağını anlattı.

Karaismailoğlu, hatta kullanılacak parça ve ürünlerin en az yüzde 60'ının yerli olacağını belirterek, "Yerli motorlu trenlerimizin çalışacağı hattımızda, sinyalizasyon, elektrik ve bataryaları da yerli olacak. Saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlı metrosu olma özelliğine sahip araçlar kullanılacak. Yeni nesil ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek olan ergonomik iç tasarımlı araçlar kullanılacak. Hattımızda ayrıca, valiz, bisiklet ve scooter bağlama alanları da olacak." açıklamasında bulundu.

2043 yılına kadar 2,6 milyar avroluk tasarruf sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, metro hattının Kağıthane istasyonunda Kabataş- Mahmutbey, Gayrettepe durağında Yenikapı- Hacıosman, İstanbul Havalimanı istasyonunda Halkalı-İstanbul İstanbul Havalimanı metrolarına ve yüksek hızlı trene entegre olacağını söyledi.

Karaismailoğlu, metro hattı sayesinde seyahat süreleri Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasında 24 dakikaya, Zincirlikuyu-havalimanında 33 dakikaya, 4. Levent-havalimanı arasında 35 dakikaya, Taksim-havalimanı arasında 41 dakikaya düşeceğini anlattı.

Metro hattının havalimanı ile şehir merkezi arasındaki ulaşıma kolaylık, emniyet ve hız kazandırmasının yanı sıra tasarruf imkanı da sunacağını dile getiren Karaismailoğlu, "Hattın hizmete girmesiyle 2024-2043 yılları arasında kara yolu bakım ve işletmesi açısından, kaza kazancı yönünden, hava kirliliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti açısından ve zamandan yapılacak tasarrufun toplam bedelinin yaklaşık 2 milyar 640 milyon avro olacağını öngörüyoruz."

"2022'nin ilk çeyreğinde açmayı hedefliyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, metronun, Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki sinyalizasyon ve diğer sistem güvenlik testlerinin sonuçlarına göre hattı 2022 yılının ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine açmayı hedeflediklerini, ardından yıl içerisinde Gayrettepe istasyonunun yapımını tamamlayıp test aşamasına geçeceklerini söyledi.

Bir tarafta bu projeler için canla başla çalışanların, diğer tarafta metro hattı üzerine hafriyat dökenlerin bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Bir yanda, İstanbul Boğazı'nı her türlü faciadan kurtarmak için çabalayan bizler, diğer tarafta İstanbul boğazını ve çevresindeki milyonların can güvenliğini hiçe sayan, dış güçlere mektup yazan iş bilmezler. Bu tür kıyaslamaları çok daha artırmak mümkündür. Ancak biz, ülkemiz için canla başla çalışırken gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Buna, vaktimiz de yok, niyetimiz de." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu makinist koltuğuna geçti

Tören sonrası Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler ile basın mensupları, metro hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabındaki ilk test sürüşüne katıldı.

Makinist koltuğuna geçen Karaismailoğlu, hattaki ilk anonsu da yaptı. İlk test sürüşü, istasyon ve yolculuk süresi hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, diğer bazı istasyonlarda da bilgilendirme yaptı.

Test sürüşü devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, bugün çok önemli bir eşiğe geçtiklerini, metro hattında ilk test sürüşlerinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Karaismailoğlu, "Biraz önce 120 kilometre hıza ulaştık. Bu da Türkiye'deki ve dünyadaki sayılı hızlardan. En kısa sürede Gayrettepe'den binen vatandaşımızın (İstanbul Havalimanı üzerinden) Marmaray'a kadar ulaşan 78 kilometrelik bir hattın ilk adımı olan Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattında test sürüşlerine başladık. Artık birkaç ay sonra da yolculu işletmeye başlayacağız. Ardından Gayrettepe istasyonunu, sonrasına Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunu açacağız." şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu'na "makinist brövesi" takdim edildi

İlk test sürüşü başarıyla gerçekleştirilirken, metronun İstanbul Havalimanı istasyonunda da plaket töreni düzenlendi. Günün anısına Bakan Karaismailoğlu'na "makinist brövesi" takdim edildi.

Karaismailoğlu, burada da metro hattına ilişkin bilgiler verirken, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Karaismailoğlu makinist koltuğuna geçti
Bakan Karaismailoğlu makinist koltuğuna geçti
Bakan Karaismailoğlu makinist koltuğuna geçti
Bakan Karaismailoğlu makinist koltuğuna geçti
Bakan Karaismailoğlu makinist koltuğuna geçti
Bakan Karaismailoğlu makinist koltuğuna geçti
Bakan Karaismailoğlu makinist koltuğuna geçti
Bakan Karaismailoğlu makinist koltuğuna geçti
Bakan Karaismailoğlu makinist koltuğuna geçti

İstanbul Havalimanı, Gayrettepe, İstanbul, Metro, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu makinist koltuğuna geçti - Son Dakika


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