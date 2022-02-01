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İstanbul Havalimanı girişinde bilet kontrolü sona erdi - Son Dakika

İstanbul Havalimanı girişinde bilet kontrolü sona erdi

01.02.2022 14:02

İstanbul Havalimanı girişinde, salgın nedeniyle uygulanan bilet kontrolü bugünden itibaren kaldırıldı.

İstanbul Havalimanı girişinde, salgın nedeniyle uygulanan bilet kontrolü bugünden itibaren kaldırıldı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, hem gidiş hem de plaza katındaki kapılarda geçerli olan bilet kontrol uygulamasının kaldırılmasıyla terminal binası herkesin hizmetine yeniden açıldı.

Alınan üst düzey Kovid-19 tedbirleri sayesinde, havalimanına gelen karşılayıcılar ve uğurlayıcılar artık 1, 3, 4, 5, 9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına girebilecek.

Yolcuların uçuş öncesinde havalimanına gidiş sürelerini etkileyen uygulamanın son bulmasıyla İstanbul Havalimanı'nda normalleşme yolunda yeni bir adım daha hayata geçti.

İstanbul Havalimanı girişinde bilet kontrolü sona erdi
İstanbul Havalimanı girişinde bilet kontrolü sona erdi
İstanbul Havalimanı girişinde bilet kontrolü sona erdi

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İstanbul Havalimanı, İGA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı girişinde bilet kontrolü sona erdi - Son Dakika


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